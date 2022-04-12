Грязные автобусы разозлили кемеровских пассажиров

Кемеровские пассажиры остались недовольны чистотой в общественном транспорте. Так, на поручнях мужчина обнаружил черную пыль, что его не на шутку разозлило. Правда не уточняется в каком из городских автобусов была найдена грязь.

– Вот такие чистые у нас автобусы в Кемерово. Иногда думаешь, может в перчатках только ходить, – сказал интернет-пользователь.

Однако в комментариях к посту многие не разделили возражение жителя Кузбасса. Так, всем возмущенным некоторые подписчики сообщества предложили пересесть на собственные машины.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кемеровского района пожаловались на острую нехватку транспорта.