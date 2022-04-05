Грязевая опасность на одной из дорог испугала жителей кузбасского города

По словам пользователя "ВКонтакте", речь идет об улице Панферово в городе Полысаево, где образовалась огромных габаритов грязевая яма. Рассказчик также указал, что неровности на дороге появились после рабочих, которые вместо того, чтобы вернуть участку земли первоначальный вид, бросили все как есть, а для "безопасности" выставили острые ветки деревьев.

Местный житель выразил беспокойство, что случайные прохожие могут в темноте "переломать ноги" на обозначенной территории.

При этом в комментарии под постом на обращение отреагировали чиновники, которые заверили, что подсыпка раскопанной дороги уже давно запланирована и будет проведена завтра в среду, 6 апреля.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что гигантские ямы появились на кемеровской улице, о чем местные жители рассказали в социальной сети.