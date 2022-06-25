Грязь в подъезде шокировала жителей кемеровского многоквартирного дома

Жители кузбасской столицы пожаловались, что в третье подъезде многоквартирного дома на проспекте Ленина, 48 уже более пяти лет местные граждане не видят ремонта, из-за лестничная площадка приобрела плачевный вид.

– Подоконники требуют ремонта тамбуре отваливается штукатурка. Подъезд помыли в мае и на этом опять забыли что подъезды нужно мыть паутина везде весит. Мы платим капитальный ремонт и услуги жкх каждый месяц, – сказала женщина.

На кадрах видно, что в результате отсутствия должного ухода за помещением со стен слезла штукатурка. К слову, в глаза бросается и грязь, с которой коммунальщики могли бы и разобраться, на по какой-то причине не выполняют свои обязанности.