Грузовой поезд смертельно травмировал женщину в Кузбассе

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Жительница поселка в Кемеровской области погибла в результате наезда локомотива.

Инцидент произошел накануне, вечером 17 января, на перегоне станций Промышленная - Егозово. Машинист грузового поезда заметил человека, переходившего железнодорожные пути, и подал звуковой сигнал. Жительница пгт Промышленная, 48-летняя женщина, не отреагировала на предупреждение и продолжила движение. Машинист локомотива применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм.


Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и причины, по которым погибшая пренебрегла правилами безопасности, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога является местом повышенной опасности. Переходить или перебегать пути перед поездом, если расстояние до него менее 400 метров, запрещено. Кроме того, нельзя ходить по путям и вдоль железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса. Переходить пути необходимо в установленных для этого местах, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.

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