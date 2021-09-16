Грузовой поезд сбил ребенка на ж/д мосту в Кузбассе

Сообщение об инциденте появилось в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что ребенок был сбит грузовым поездом на железнодорожном мосту в районе улицы Суворова в Ленинске-Кузнецком. По предварительным данным, пострадавшая девочка находится в тяжелом состоянии. Ее госпитализировали.

В пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России журналисту AVOKADO сообщили, что по факты произошедшего проводится доследственная проверка. На месте работает следственная группа.