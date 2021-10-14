Грузовой автомобиль переехал чинившего его кузбассовца

Вчера, 14 октября, в Анжеро-Судженске произошло ДТП с участием автомобиля ГАЗ-33021. Согласно данным, которые предоставили редакции AVOKADO в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса, водитель "ГАЗели" попал под колеса своего же транспортного средства.

Инцидент произошел в 16:50 по адресу улица Пржевальского, дом № 6А. Водитель грузовика во время движения автомобиля услышал металлический скрежет и остановился, чтобы выявить неполадку. Мужчина залез под машину, перед этим поставив ее на ручной тормоз, но не воспользовался противооткатными упорами. Под действием собственной тяжести, груженый автомобиль покатился и наехал на водителя.

‒ Мужчина получил тяжелые травмы: закрытые переломы ребер, грудного и поясничного отдела позвоночника, ушиб почек, ‒ рассказали в ведомстве.

Сейчас кузбассовец находится на стационарном лечении.