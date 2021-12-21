Грузовики "перевернулись с моста" на въезде в кузбасский город

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Очевидцы сообщили, что на одной из дорог Кемеровской области произошло ДТП с участием двух многотонных грузовиков. Инцидент спровоцировал серьезную пробку.

Сегодня, 21 декабря, в социальных сетях появилась масса сообщений о пробке на въезде в Ленинск-Кузнецкий со стороны Новосибирска. Пользователи сообщили, что испытывают трудности с тем, чтобы попасть домой. По данным очевидцев, подобная ситуация возникла из-за аварии с двумя "КамАЗами", которые съехали с трассы.

‒ <...> На трассе как въезжать в город <...> пробка, перевернулись два камаза с моста, ‒ сообщил автор одного из постов.

Кроме того, в Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что два грузовика действительно находятся за пределами проезжей части. Кроме того, всю дорогу перегородил автобус, по-видимому, также попавший в ДТП: на передней части транспортного средства видны повреждения. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, на момент публикации новости движение на обозначенном участке все еще затруднено.


Обстоятельства произошедшего выясняются.

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