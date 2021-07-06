Грузовик в Кузбассе снес надземную трубу горячего водоснабжения

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Грузовой автомобиль повалил надземную трубу горячего водоснабжения на кузбасской трассе, чем спровоцировал затор в движении машин.

О дорожном инциденте в Анжеро-Судженске свидетели сообщили в сообществе в соцсети. С их слов,

на улице Челинской в районе дома №40 образовалась крупная пробка из-за столкновения грузовика с

трубой горячего водоснабжения.

Труба находилась над проезжей частью. На место прибыли бригады МЧС, ГИБДД и ООО "Теплоресурс", – заявил автор поста.

Судя по фотографии конструкция не выдержала удара и рухнула на транспортное средство, по этой причине водитель не смог продолжить свой путь и остановился посреди дороги

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