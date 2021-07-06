Грузовик в Кузбассе снес надземную трубу горячего водоснабжения

О дорожном инциденте в Анжеро-Судженске свидетели сообщили в сообществе в соцсети. С их слов,

на улице Челинской в районе дома №40 образовалась крупная пробка из-за столкновения грузовика с

трубой горячего водоснабжения.

– Труба находилась над проезжей частью. На место прибыли бригады МЧС, ГИБДД и ООО "Теплоресурс", – заявил автор поста.

Судя по фотографии конструкция не выдержала удара и рухнула на транспортное средство, по этой причине водитель не смог продолжить свой путь и остановился посреди дороги