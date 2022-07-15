Грузовик улетел в кювет на кузбасской дороге

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Фото:  

В Кемеровской области при неясных обстоятельствах грузовик вылетел с дороги. Очевидец поделился кадрами с места событий.

По словам очевидцев, на кемеровской трассе произошло одиночное ДТП с фурой. Судя по кадрам, крупногабаритный транспорт улетел в кювет, где и опрокинулся. На фото видно, что в результате инцидента авто получило серьезный урон: оказалось разбито лобовое стекло водительской кабины, отсоединился груз и отвалились некоторые колеса.


В комментариях к публикации интернет-пользователи уточнили, что происшествие было в среду, 13 июля, днем на трассе "от кольца Прокопьевска в сторону Междуреченска". При этом многих интернет-пользователей интересовала судьба автолюбителя с фуры. Некоторые отметили, что человек, сидящий на снимке у трассы, и есть водитель, он не пострадал.


В свою очередь в ГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO сказали, что сигнала по данному ДТП у них нет. Предположительно, мужчина с опрокинутого грузовика решил разобраться во всем без стражей закона. Как ему удалось вытащить транспорт с обочины не известно.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что иномарка разбилась в тройном ДТП у кузбасского села. Позже в ГИБДД по Кузбассу рассказали подробности об аварии, где пострадали четыре человека.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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