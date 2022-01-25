Днем во вторник, 25 января, пользователь социальных сетей опубликовал видеозапись, на которой запечатлена авария на пересечении ул. Космическая и Радищева.

Судя по размещенной в сообществе съемке, участниками ДТП стали внедорожник и "буханка" с символикой полиции. Можно заметить, что участники столкнулись передними частями под углом. О пострадавших свидетель не сообщил информацию.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что наполненная людьми маршрутка столкнулась с грузовиком на кемеровской дороге.