Грузовик смял заднюю часть иномарки на кузбасской дороге

Кузбассовцы поделились в социальных сетях кадрами, на которые попали два поврежденных в автоаварии транспортных средства. При этом заметно, что белая иномарка получила серьезный урон и лишилась заднего бампера.

‒ Старобачаты, на въезде, ‒ отметили очевидцы.

В УГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что инцидент произошел днем 10 июля в Беловском районе. Предварительно, 44-летний водитель автомобиля "УАЗ" не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Nissan. Пострадавших нет.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что при движении водители должны придерживаться безопасной скорости, а также соблюдать дистанцию до впередиидущих транспортных средств и боковой интервал.