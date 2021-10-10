Грузовик сгорел на глазах очевидцев под Кемеровом

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На трассе под Кемеровом вспыхнул грузовой автомобиль, о чем рассказали свидетели в соцсетях.

В пятницу, 8 октября, в 20:44 очевидцы сообщили в МЧС о пожаре на трассе Юрга-Кемерово. На место выехали сразу семь огнеборцев.


Оказалось, что пламя охватило грузовой автомобиль "ГАЗель" 2008 года выпуска.

– В результате пожара транспорт сгорел полностью. Никто не пострадал, – рассказали подробности интернет-журналу Avokado в ГУ МЧС.

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электрооборудования крупногабаритного транспорта.


В 21:06 огонь был ликвидирован. Из кадров, которые разместили свидетели события в сообществе во "ВКонтакте", следует, что от машины остался только каркас.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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