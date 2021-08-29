Грузовик с пивными кегами перевернулся в жилом районе Кемерова

Согласно данным очевидцев, инцидент произошел в жилом районе Ягуновский. На одной из улиц столкнулись два транспортных средства: легковая иномарка и грузовик. Последний в результате аварии перевернулся в кювет около дороги.

На опубликованных кадрах видно, что оба автомобиля получили повреждения. При этом в кузов большегруза оказался частично разрушен. Перевозил он, как предполагают свидетели ДТП, кеги с пивом.

Автор публикации в социальных сетях также сообщил, что причиной произошедшего стал отказ тормозов, однако у какого именно автомобиля, он не уточнил.