Грузовик с бытовой техникой сгорел под окнами жилого дома в центре Кемерова

По данным борцов с огнем, сообщение о возгорании грузовика на проспекте Ленина в кузбасской столице поступило накануне днем, 16 января, около 12:32 по местному времени. После звонка на место незамедлительно выдвинулись 10 специалистов и три единицы техники.

– На момент прибытия пожарных Mazda Titan, 1992 года горел открытым пламенем. В результате полностью выгорел кузов грузовика и бытовая техника, которая в нем находилась. Общая площадь возгорания составила 12 метров квадратных, – прокомментировали инцидент в ГУ МЧС Кузбасса.

От возникновения огня в транспорте пострадали и жители дома, возле которого он был припаркован. Оказалось, что из-за сильного жара лопнули стекла окон одной из квартир, оплавился уличный кондиционер, также повреждения получили два балкона. По предварительной версии, техника загорелась из-за неисправности электрооборудования.