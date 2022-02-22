По данным кемеровской ГИБДД, происшествие произошло накануне днем около 11:50 по местному времени в районе дома №8 по улице 1-я Стахановская. Участниками аварии стали два транспортных средства: "КАМАЗ" и Nissan Almera.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель грузовика не предпринял мер к снижению скорости, в результате чего спровоцировал столкновение с автомобилем такси, которым управлял мужчина 63 лет.

Причинен материальный ущерб. Инцидент обошелся без пострадавших.

Судя по кадрам, опубликованных очевидцами в Сети, грузовая машина протаранила легковушку в заднюю часть, из-за чего багажник последней оказался практически полностью уничтожен.