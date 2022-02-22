Грузовик протаранил такси возле кемеровского "Кокса"

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В кузбасской столице накануне днем автомобиль такси попал под колеса грузовика, который не снизил скорость при возникновении опасности.

По данным кемеровской ГИБДД, происшествие произошло накануне днем около 11:50 по местному времени в районе дома №8 по улице 1-я Стахановская. Участниками аварии стали два транспортных средства: "КАМАЗ" и Nissan Almera.


Предварительно установлено, что 32-летний водитель грузовика не предпринял мер к снижению скорости, в результате чего спровоцировал столкновение с автомобилем такси, которым управлял мужчина 63 лет.


Причинен материальный ущерб. Инцидент обошелся без пострадавших.


Судя по кадрам, опубликованных очевидцами в Сети, грузовая машина протаранила легковушку в заднюю часть, из-за чего багажник последней оказался практически полностью уничтожен.

ВКонтакте / "ЧП Кузбасс"

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