Грузовик преградил трамвайные пути в результате ДТП на кемеровском шоссе

Сегодня 27 июля в 10:50 в дежурную часть ГИБДД поступил сигнал о ДТП на Логовом шоссе с участием Subaru и "Газель". Очевидцы также предоставили в Сети видео с последствиями столкновения, на котором видно, что от удара грузовик отбросило на рельсы, после чего он скатился в кювет.

Предварительно, водитель "Газель", двигаясь по ул. Суворова, выехал на запрещающий сигнал светофора на пересечение с Логовым шоссе, из-за чего произошло столкновение с иномаркой, которая двигалась по шоссе со стороны ул. Нахимова. Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.