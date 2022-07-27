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Грузовик преградил трамвайные пути в результате ДТП на кемеровском шоссе

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В столице Кузбасса на Логовом шоссе не поделили проезжую часть грузовик и иномарка. Как итог: "Газель" отбросило на рельсы, что парализовало движение трамваев.

Сегодня 27 июля в 10:50 в дежурную часть ГИБДД поступил сигнал о ДТП на Логовом шоссе с участием Subaru и "Газель". Очевидцы также предоставили в Сети видео с последствиями столкновения, на котором видно, что от удара грузовик отбросило на рельсы, после чего он скатился в кювет.


Предварительно, водитель "Газель", двигаясь по ул. Суворова, выехал на запрещающий сигнал светофора на пересечение с Логовым шоссе, из-за чего произошло столкновение с иномаркой, которая двигалась по шоссе со стороны ул. Нахимова. Обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб.

Вдео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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