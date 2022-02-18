Грузовик перевернулся на кузбасской трассе

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Очевидцы в соцсетях поделились видео с последствиями происшествия, в результате которого грузовой автомобиль оказался на боку. Инцидент произошел на трассе Топки-Кемерово.

Сегодня в пятницу, 18 февраля, на кузбасской трассе Кемерово-Топки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся грузовой автомобиль. В социальной сети во "ВКонтакте" интернет-пользователь разместил видеозапись с места произошедшего.


Судя по кадрам, транспорт улетел с дороги в кювет и практически "прилег" на левую боковую сторону. Обстоятельства, послужившие причиной ДТП, на данный момент не известны. Данных о пострадавших также нет.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице Кузбасса произошло серьезное ДТП с автоэвакуатором. Очевидцы поделились видеозаписью с места происшествия.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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