Грузовик перевернулся на кузбасской трассе

Сегодня в пятницу, 18 февраля, на кузбасской трассе Кемерово-Топки произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся грузовой автомобиль. В социальной сети во "ВКонтакте" интернет-пользователь разместил видеозапись с места произошедшего.

Судя по кадрам, транспорт улетел с дороги в кювет и практически "прилег" на левую боковую сторону. Обстоятельства, послужившие причиной ДТП, на данный момент не известны. Данных о пострадавших также нет.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в южной столице Кузбасса произошло серьезное ДТП с автоэвакуатором. Очевидцы поделились видеозаписью с места происшествия.