Грузовик перевернулся на дороге у кузбасского кладбища

Кузбассовец рассказал в Сети, что на спуске от поселка высокий в Прокопьевском районе Кемеровской области в кювет опрокинулся длинометр. Судя по фотографии, большегруз "лег" на бок левой стороной.

В УГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO сообщили, что похожее ДТП с грузовиком "MAN" было зафиксировано на 4 километре автодороги от оперативного кладбища до поселка Известковый около 18:35 по местному времени.

— Водитель "МAN" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за чего съехал с дороги в кювет, где опрокинулся на бок, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Водителем оказался 39-летний мужчина, в результате происшествия он не пострадал.

Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили интернет-журналу подробности жесткого дорожного происшествия с участием двух иномарок на кузбасской трассе.