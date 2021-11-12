Грузовик перевернулся на дороге у кузбасского кладбища

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Авария с участием большегруза произошла в Прокопьевском районе Кемеровской области, о чем очевидцы сообщили в соцсети. В УГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO прокомментировали информацию.

Кузбассовец рассказал в Сети, что на спуске от поселка высокий в Прокопьевском районе Кемеровской области в кювет опрокинулся длинометр. Судя по фотографии, большегруз "лег" на бок левой стороной.


В УГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO сообщили, что похожее ДТП с грузовиком "MAN" было зафиксировано на 4 километре автодороги от оперативного кладбища до поселка Известковый около 18:35 по местному времени.

Водитель "МAN" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за чего съехал с дороги в кювет, где опрокинулся на бок, — прокомментировали инцидент в ведомстве.

Водителем оказался 39-летний мужчина, в результате происшествия он не пострадал.


Ранее сообщалось, что правоохранители сообщили интернет-журналу подробности жесткого дорожного происшествия с участием двух иномарок на кузбасской трассе.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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