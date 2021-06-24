+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Грузовик опрокинулся на крышу после ДТП с легковушкой в Кузбассе

0
Фото:  

Утреннее столкновение двух автомобилей в Новокузнецке привело к тому, что один из них улетел в кювет и перевернулся. Очевидцы запечатлели последствия аварии на камеру.

В соцсетях очевидцы поделились кадрами с места ДТП, произошедшего утром 24 июня около 7:30 на Заводском шоссе в Новокузнецке. Там не поделили проезжую часть грузовик и легковушка. В результате обе машины получили повреждения, а грузовик вылетел за обочину и перевернулся.

– Заводское шоссе. Перегон от садовой до запсиба. Вроде все живы, – написал свидетель.

На опубликованном видео видно, что на месте работали стражи порядка, а также прибыла карета скорой помощи. На текущий момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26356

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined