Грузовик опрокинулся на крышу после ДТП с легковушкой в Кузбассе

В соцсетях очевидцы поделились кадрами с места ДТП, произошедшего утром 24 июня около 7:30 на Заводском шоссе в Новокузнецке. Там не поделили проезжую часть грузовик и легковушка. В результате обе машины получили повреждения, а грузовик вылетел за обочину и перевернулся.

– Заводское шоссе. Перегон от садовой до запсиба. Вроде все живы, – написал свидетель.

На опубликованном видео видно, что на месте работали стражи порядка, а также прибыла карета скорой помощи. На текущий момент обстоятельства произошедшего уточняются.