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Грузовик насмерть задавил лося на кузбасской трассе

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В Кемеровской области минувшей ночью произошло ДТП с участием "КамАЗ" и лося. В результате жесткого удара животное погибло.

ДТП произошло минувшей ночью в 1:25 в Кемеровском районе на 308 км автодороги Р-255 Сибирь. Установлено, что 48-летний водитель "КамАЗ" двигался со скоростью не превышающей установленного ограничения, но при возникновении опасности, которую он был в силах обнаружить, не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства и сбил лося, вышедшего на проезжую часть.


В результате причинен материальный ущерб. Лось погиб, а вот автолюбитель не пострадал, сообщили AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобилист погиб после столкновения с лосем на кузбасской трассе.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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