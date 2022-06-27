Грузовик насмерть задавил лося на кузбасской трассе

ДТП произошло минувшей ночью в 1:25 в Кемеровском районе на 308 км автодороги Р-255 Сибирь. Установлено, что 48-летний водитель "КамАЗ" двигался со скоростью не превышающей установленного ограничения, но при возникновении опасности, которую он был в силах обнаружить, не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства и сбил лося, вышедшего на проезжую часть.

В результате причинен материальный ущерб. Лось погиб, а вот автолюбитель не пострадал, сообщили AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобилист погиб после столкновения с лосем на кузбасской трассе.