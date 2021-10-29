Грузовик насмерть сбил под Кемеровом вышедшую на дорогу женщину

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В ночь на 29 октября на трассе в Кемеровском районе под грузовой автомобиль попала женщина. Подробности инцидента редакции AVOKADO сообщили в УГИБДД по Кузбассу.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Кемеровском районе на 17 километре трассы Ленинск-Кузнецкий - Кемерово примерно в 02:40. Установлено, что 39-летний водитель грузовика совершил наезд на женщину-пешехода. По предварительным данным, она находилась на проезжей части без цели ее перехода.


От полученных повреждений пострадавшая скончалась до прибытия на место бригады скорой помощи. Личность женщины устанавливается. Предварительно, именно она виновата в произошедшем.

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Да!
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