Грузовик насмерть сбил под Кемеровом вышедшую на дорогу женщину

По информации правоохранителей, инцидент произошел в Кемеровском районе на 17 километре трассы Ленинск-Кузнецкий - Кемерово примерно в 02:40. Установлено, что 39-летний водитель грузовика совершил наезд на женщину-пешехода. По предварительным данным, она находилась на проезжей части без цели ее перехода.

От полученных повреждений пострадавшая скончалась до прибытия на место бригады скорой помощи. Личность женщины устанавливается. Предварительно, именно она виновата в произошедшем.