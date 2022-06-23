Груженная помидорами фура опрокинулась на кузбасской трассе

Сегодня, 23 июня, кузбассовцы сообщили, что на трассе Мариинск-Кемерово опрокинулась фура. Находившийся в кузове груз ‒ помидоры ‒ рассыпался по дороге. При этом, по словам очевидцев, сам тягач полностью перегородил проезд.
‒ Фура перекрыла дорогу в сторону Мариинска, ‒ рассказали пользователи Сети.
Свидетели происшествия отмечают, что водитель в результате инцидента не пострадал, но на дороге возникла многокилометровая пробка. Об этом пишет сайт VSE42.Ru.
Корреспондент AVOKADO обратился за комментарием в УГИБДД по Кузбассу. Информация о происшествии уточняется.
Видео: VSE42.Ru
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