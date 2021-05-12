Грузчик кондитерского цеха в Кузбассе попал в колонию после гибели коллеги

38-летний мужчина обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным областного СУ СКР, в мае прошлого года житель Киселевска и его 42-летний напарник находились на складе кондитерского цеха, где работали грузчиками. Между ними возник очередной конфликт на почве сложившейся неприязни: коллега получал больше заданий и, следовательно, более высокую зарплату, что злило осужденного.

Он ударил мужчину ножом в живот. Очевидцы вызвали бригаду медиков и сообщили о случившемся в полицию. Стражи порядка задержали злоумышленника, однако его жертва скончалась в медучреждении через несколько дней.

Суд приговорил киселевчанина к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.