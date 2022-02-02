Группа юных кузбассовцев пойдет под суд за нападение на прохожих

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Правоохранители завершили расследование дела в отношении пятерых подростков из Кемеровской области. Несовершеннолетних обвиняют в разбое.

Инцидент произошел в одном из кузбасских городов. Компания из пятерых местных жителей: 14-летней девочки, а также 14-, 15-, 16- и 17-летнего юношей напала на двух нетрезвых прохожих. Мужчин 49 и 43 лет заметил на улице 15-летний подросток, после чего предложил приятелям ограбить их. Юные кузбассовцы под надуманным предлогом завели прохожих во двор дома, избили, отобрали мобильные телефоны и скрылись. Нескольких подростков удалось задержать по горячим следам. Позже похищенные телефоны были изъяты и переданы законным владельцам.


В отношении несовершеннолетних было возбуждено дело о разбое по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Юные злоумышленники сотрудничали со следствием и признали вину. Выяснилось, что подростки воспитываются в неблагополучных семьях, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Родители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.


Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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