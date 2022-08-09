Группа подростков потерялась у горы в Шерегеше

Инцидент произошел в кузбасском поселке Шерегеш. При спуске с горы Устье заблудилась группа отдыхающих. В составе группы был взрослый руководитель, а также шестеро подростков из Новокузнецка. На место выехали спасатели.

Прибывшие к горе специалисты провели поиски в лесном массиве и обнаружили юных кузбассовцев. Потерявшимся помогли добраться до личного автомобиля, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

От получения медицинской помощи отдыхающие отказались.