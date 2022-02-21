Группа подростков избила кузбасского пенсионера в кафе быстрого питания

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Фото:  

Кадры произошедшей драки в Междуреченске попали в Сеть. По словам очевидцев, несовершеннолетние дети из детдома избили пожилого мужчину.

Житель Междуреченска выложил видеоролик, на котором группа молодых парней избивают возрастного мужчину. Свидетели инцидента отметили, что среди избивавших двое являются воспитанниками детского дома.

– Группа подростков избила пожилого мужчину, причем тот лежал, а его избивали ногами, и это в общественном месте, кто-то снял на камеру. Мужчина закрывал своим телом ребенка или подростка, – передал подписчик в сообществе.

Как отметил автор поста, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов и они якобы сказали, что подросткам из детдома ничего не будет.


В комментариях появилось множество недовольных комментариев.

– "В смысле ничего не будет, они что, какие-то особенные? ", "Попробуйте хоть одного тронь ,ведь они ещё дети! (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – написали под постом.

На почве чего разгорелся конфликт не сообщается.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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