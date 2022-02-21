Группа подростков избила кузбасского пенсионера в кафе быстрого питания

Житель Междуреченска выложил видеоролик, на котором группа молодых парней избивают возрастного мужчину. Свидетели инцидента отметили, что среди избивавших двое являются воспитанниками детского дома.

– Группа подростков избила пожилого мужчину, причем тот лежал, а его избивали ногами, и это в общественном месте, кто-то снял на камеру. Мужчина закрывал своим телом ребенка или подростка, – передал подписчик в сообществе.

Как отметил автор поста, на место вызвали сотрудников правоохранительных органов и они якобы сказали, что подросткам из детдома ничего не будет.

В комментариях появилось множество недовольных комментариев.

– "В смысле ничего не будет, они что, какие-то особенные? ", "Попробуйте хоть одного тронь ,ведь они ещё дети! (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – написали под постом.

На почве чего разгорелся конфликт не сообщается.