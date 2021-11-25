Группа из пяти снегоходчиков заблудилась на горе в Шерегеше

В минувший понедельник, 22 ноября, на горе Зеленой снегоходчики заблудились и потеряли связь с цивилизацией. Сигнал об исчезновении пяти человек поступил спасателям. Собеседник доложил сотруднику ведомства, что отдыхающие в указанное время не вернулись на ночевку в гостиницу.

– Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, провели поиски пострадавших, – сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

В результате все пропавшие мужчины были найдены и выведены к автомобильной дороге. Помощь медиков им не потребовалась.