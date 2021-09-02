Из публикации, которая накануне появилась в Instagram-аккаунте звездной группы "Фабрика", следует, что артисткам предстоит еще один крупный концерт в Кемеровской области. Правда в этот раз они выступят на праздновании юбилея поселка Шерегеш.

Массовые гулянья запланированы на выходной день в субботу, 4 сентября. Солистки исполнят свои самые популярные хиты вечером, начало мероприятия запланировано на 21:00 по местному времени.

– 65-летие поселка Шерегеш. Кемеровская область, Шерегеш, площадь торжеств у Шерегешского рудоуправления. Споем ваши любимые песни на празднике. Приглашаем всех, – заявлено в тексте к последнем посту аккаунте.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что "Фабрика" проведет концерт в Кузбассе ко Дню шахтера.