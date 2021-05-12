Группа Classy Jazz и камерный оркестр представят кемеровчанам "Времена года" И.П. Чайковского

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20 мая в Государственной филармонии Кузбасса имени Б.Т. Штоколова состоится концерт "Времена года" Петра Чайковского в эксклюзивной обработке камерного оркестра и джаз–бенда.

Классика и джаз — это две традиции, которые живут каждая своей насыщенной жизнью, иногда пересекаясь, заимствуя друг у друга все самое ценное, образуя симфоджаз.


В концерте вы услышите новое прочтение бессмертной музыки Чайковского. Здесь джаз и классика сольются воедино, джазовые импровизации органично вплетены в полотно классической музыки. Вы услышите, как джаз и классика стали единым целым. Будет и сюрприз – яркие произведения с концертной шотландской волынкой.


Исполнители: камерный оркестр филармонии Кузбасса (художественный руководитель и главный дирижер Екатерина Васильева), группа Classy Jazz (художественный руководитель Олег Матвеев). В составе группы: Олег Матвеев (саксофон, кларнет, шотландская волынка), Надежда Разумовская (рояль). Начало концерта 20 мая в 18:30. Ограничение по возрасту 6+.


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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).

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