Группа "Ария" выступит на кемеровской сцене в рамках юбилейного тура

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В Государственной филармонии Кузбасса состоится концерт легендарной "Арии", одной из самых успешных российских рок-групп.

В честь 35-летия группы "Ария" был запущен юбилейный тур "Замкнутый круг". Зрителей ждут тонны звука и света, невероятная атмосфера, а также море позитива и драйва. Возможность вживую услышать хиты любимого коллектива и оказаться свидетелем невероятного светового и музыкального шоу.


Не упустите уникальную возможность услышать свои любимые песни в живом исполнении! Все концерты группы "Ария" – это всегда феерия звука, света, настоящий драйв и эмоции!


В концертную программу вошли как старые, известные и любимые многими поклонниками композиции, так и самые свежие работы, которые впервые прозвучат во время концерта.


"Замкнутый круг"
31 октября, воскресенье, 19:00
12+
Да!
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