В честь 35-летия группы "Ария" был запущен юбилейный тур "Замкнутый круг". Зрителей ждут тонны звука и света, невероятная атмосфера, а также море позитива и драйва. Возможность вживую услышать хиты любимого коллектива и оказаться свидетелем невероятного светового и музыкального шоу.

Не упустите уникальную возможность услышать свои любимые песни в живом исполнении! Все концерты группы "Ария" – это всегда феерия звука, света, настоящий драйв и эмоции!

В концертную программу вошли как старые, известные и любимые многими поклонниками композиции, так и самые свежие работы, которые впервые прозвучат во время концерта.

"Замкнутый круг"

31 октября, воскресенье, 19:00

12+