Группа антимасочников попыталась спровоцировать кемеровских врачей на конфликт

По данным медучреждения, несколько человек зашли в поликлиническое отделение без средств индивидуальной защиты. Один из них, наиболее активный, встал в очередь в регистратуре и начал видеосъемку. Когда сотрудница больницы попросила мужчину надеть маску и отказала ему в обслуживании, тот начал вести себя агрессивно, впоследствии перейдя на оскорбления.

К ситуации подключились другие медики. Все они пытались убедить мужчин надеть маски и не нарушать общественный порядок.

– Молодые люди целенаправленно провоцировали конфликтную ситуацию, снимая каждое действие на камеру. Когда я попыталась выяснить, в чем, собственно, дело, то услышала, что их заставляют надеть маски. Никакие доводы и попытки понизить градус раздражения пациентов с камерой в руках результатов не дали. Наоборот, начались неприемлемые высказывания с указанием на половую принадлежность, – отметила старшая медсестра поликлиники Ольга Вегнер.