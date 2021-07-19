Группа антимасочников попыталась спровоцировать кемеровских врачей на конфликт

0
Фото:  

Группа мужчин, демонстративно отказывающихся соблюдать масочный режим, провоцирующих конфликты с медиками, появилась в Кемерове. Об этом VSE42.Ru сообщили в Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева (КОКБ).

По данным медучреждения, несколько человек зашли в поликлиническое отделение без средств индивидуальной защиты. Один из них, наиболее активный, встал в очередь в регистратуре и начал видеосъемку. Когда сотрудница больницы попросила мужчину надеть маску и отказала ему в обслуживании, тот начал вести себя агрессивно, впоследствии перейдя на оскорбления.


К ситуации подключились другие медики. Все они пытались убедить мужчин надеть маски и не нарушать общественный порядок.

– Молодые люди целенаправленно провоцировали конфликтную ситуацию, снимая каждое действие на камеру. Когда я попыталась выяснить, в чем, собственно, дело, то услышала, что их заставляют надеть маски. Никакие доводы и попытки понизить градус раздражения пациентов с камерой в руках результатов не дали. Наоборот, начались неприемлемые высказывания с указанием на половую принадлежность, – отметила старшая медсестра поликлиники Ольга Вегнер.

Как сообщили сайту в КОКБ, конфликт был исчерпан, когда на место прибыли сотрудники службы охраны. В больнице рассказали редакции, что с людьми в форме мужчины не были столь резки в выражениях и поспешили ретироваться.


После случившегося руководство учреждения обратилось в правоохранительные органы. В настоящее время дебоширам грозит штраф как минимум за нарушение масочного режима.

Видео: VSE42.Ru

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27174

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined