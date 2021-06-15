Грозы и жара до +33°С: синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на текущую неделю

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Сотрудники Кемеровского гидрометцентра опубликовали предварительный прогноз погода в Кемеровской области, согласно которому на неделе ожидаются грозы и потепление.

В среду, 16 июня, в ночное время температура воздуха составит +10°С, +15°С. Местами похолодание до +4°С, +9°С. Днем потеплеет до +24°С, +29°С. Ночью ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков. Такая же обстановка сохранится и 17 июня, однако температура воздуха будет выше: +12°С,+17°С местами +6°С,+11°С – ночью и +25°С,+30°С – днем.


В пятницу дневная температура поднимется до +27°С, +32°С, а ночью столбик термометра останется в пределах +12°С, +17°С. В некоторых районах Кузбасса пройдут кратковременные дожди и грозы.


19 июня, в субботу, потеплеет до +28°С, +33°С. Ночью температура снизится до +14°С, +19°С. Также местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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