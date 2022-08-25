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Грозы и туманы придут в Кузбасс в ближайшие дни

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На территории Кемеровской области ожидаются грозы, туманы и сильный ветер.

Завтра, 26 августа, температура ночью в Кузбассе опустится до +8,+13°С, местами до +2,+7°С. Днем потеплеет до +19,+24°С. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.


В субботу столбики термометров покажут ночью до +7,+12°С. Днем температура воздуха будет держаться в пределах +14,+19°С , местами дойдет до +24°С, следует из данных Кемеровского гидрометцентра. Ветер усилится до 7-12 метров в секунду с порывами до 15-20.


Ночью в воскресенье, 28 августа, температура составит +4,+9°С. Днем столбики термометров поднимутся до +13,+18°С. Ветер сменится на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами с порывами до 14.


Все эти дни на территории Кемеровской области будет наблюдаться переменная облачность, грозы, дожди. Местами в пятницу возможны туманы.

Да!
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