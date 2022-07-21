Грозы и сильный ветер задержатся в Кузбассе до конца недели

Завтра, 22 июля, на территории Кузбасса ожидается понижение температуры до +10,+15°C ночью. Днем потеплеет до +20,+25°C. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 17.

В субботу, 23 июля, столбики термометров покажут до +10,+15°C ночью и до +18,+23°C днем. Направление и скорость ветра существенно не изменятся, местами возможны порывы до 20 метров в секунду.

Ночью 24 июля похолодает до +7,+12°C. Днем температура поднимется до +18,+23°C. Ветер сменится на северо-западный, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 17, следует из данных Кемеровского гидрометцентра.

Всю оставшуюся неделю в Кемеровской области будет наблюдаться переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. В пятницу местами возможны сильные дожди и град. Кроме того, 22 июля в Ленинск-Кузнецком районе прогнозируется 4 класс горимости.