Грозы и штормовой ветер придут в Кузбасс на выходных

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Кемеровские синоптики предупредили о резком ухудшении погоды, которое ожидается в скором времени.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, предстоящей ночью в регионе будет +7,+9ºС, а днем потеплеет до +14,+16ºС. Скорость ветра в субботу составит 8-13 м/с. Пройдет кратковременный дождь.


По Кузбассу ночью следует ожидать +6,+11ºС, а местами температура опустится до 0,+5ºС, днем +13,+18ºС. Порывы ветра достигнут штормовых значений 20 м/с. Будет наблюдаться переменная облачность, пройдут дожди, местами с грозами.


Что касается Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецкого районах, Междуреченске сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), прокомментировали синоптики.

Да!
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