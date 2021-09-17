Грозы и штормовой ветер придут в Кузбасс на выходных

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, предстоящей ночью в регионе будет +7,+9ºС, а днем потеплеет до +14,+16ºС. Скорость ветра в субботу составит 8-13 м/с. Пройдет кратковременный дождь.

По Кузбассу ночью следует ожидать +6,+11ºС, а местами температура опустится до 0,+5ºС, днем +13,+18ºС. Порывы ветра достигнут штормовых значений 20 м/с. Будет наблюдаться переменная облачность, пройдут дожди, местами с грозами.

Что касается Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецкого районах, Междуреченске сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), прокомментировали синоптики.