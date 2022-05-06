Грозы и похолодание до -5ºС придут в Кузбасс в мае

Кемеровские синоптики сообщили, что температура в мае 2022 года ожидается выше климатических норм на 1-2ºС. Несмотря на это, кузбассовцам придется столкнуться с тем, что столбики термометров будут опускаться ниже нуля.

Так, в середине второй декады и в третьей декаде местами ожидаются заморозки до -2,-5ºС. В середине месяца возможны осадки с мокрым снегом, иногда грозы. В целом месячное количество осадков будет держаться около нормы, рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Ранее кузбасские синоптики дали прогноз на грядущие выходные.