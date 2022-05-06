Грозы и похолодание до -5ºС придут в Кузбасс в мае

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Специалисты рассказали о том, какой будет погода в Кемеровской области в последний весенний месяц.

Кемеровские синоптики сообщили, что температура в мае 2022 года ожидается выше климатических норм на 1-2ºС. Несмотря на это, кузбассовцам придется столкнуться с тем, что столбики термометров будут опускаться ниже нуля.


Так, в середине второй декады и в третьей декаде местами ожидаются заморозки до -2,-5ºС. В середине месяца возможны осадки с мокрым снегом, иногда грозы. В целом месячное количество осадков будет держаться около нормы, рассказали специалисты Кемеровского гидрометцентра.


Ранее кузбасские синоптики дали прогноз на грядущие выходные.

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