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Грозы и кратковременные дожди пробудут в Кузбассе почти всю неделю

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Специалисты кемеровского Гидрометцентра сообщили о погоде в предстоящие будни.

Так, из распространенного синоптиками прогноза известно, что в ночь на вторник, 29 июня, температура в Кузбассе составит +7, +12 °С. Днем ситуация улучшится – воздух прогреется до +20, +25 °С. Ветер будет дуть восточный со скоростью 3-8 м/с, местами возможны порывы до 14. Ожидаемые осадки: местами кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы.


Ночью в среду, 30 июня, столбики термометров покажут +8, +13 °С, днем станет теплее – температура воздуха поднимется до +21, +26 °С. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Местами ожидаются порывы до 13. Часть осадков, а именно – дожди и грозы – продолжат наблюдаться местами по региону.


Четверг, 1 июля, начнется с аналогичных температур – +9, +14 °С. Температура поднимется до схожих с предыдущими днями значений – +20, +25 °С. Ветер оставит направление предыдущего дня, его скорость составит 3-8 м/с. Местами возможны порывы до 14. Дожди с грозами прогнозируются и на этот день недели.


Последний будний день текущей недели продолжит прохладную тенденцию всех предыдущих. Температура ночью в пятницу, 2 июля, - +7, +12 °С, днем - +21, +26. Направление ветра останется неизменным, однако скорость станет ниже – ожидается, что дуть он будет со скоростью 2-7 м/с, порывы могут достигать 12. Ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, однако день, как заверяют специалисты, преимущественно пройдет без осадков.


Напомним, что ранее мы сообщали о том, что грозы и град вернутся в Кузбасс в последние дни июня.

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