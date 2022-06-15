Грозы и град: синоптики рассказали о погоде на 16 июня в Кузбассе

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, завтра, 16 июня, температура ночью составит +9,+14°C. Днем столбики термометров поднимутся до +20,+25°C. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 17. Ожидается переменная облачность, ночью по югу региона пройдут сильные дожди, днем на всей территории ‒ кратковременные. Местами грозы и град. Ночью и утром возможны туманы.

Что касается погоды в областном центре, то ночью ожидается похолодание до +12,+14°C. Днем температура в Кемерове поднимется до +22,+24°C. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 14. Переменная облачность, днем кратковременный дождь, грозы. Возможен град.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что мощный град побил урожай в кузбасском селе.