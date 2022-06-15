Грозы и град: синоптики рассказали о погоде на 16 июня в Кузбассе

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Специалисты обозначили погодные условия, которые ожидаются в Кемеровской области в грядущий четверг.

Согласно информации Кемеровского гидрометцентра, завтра, 16 июня, температура ночью составит +9,+14°C. Днем столбики термометров поднимутся до +20,+25°C. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 17. Ожидается переменная облачность, ночью по югу региона пройдут сильные дожди, днем на всей территории ‒ кратковременные. Местами грозы и град. Ночью и утром возможны туманы.


Что касается погоды в областном центре, то ночью ожидается похолодание до +12,+14°C. Днем температура в Кемерове поднимется до +22,+24°C. Ветер юго-западный, от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 14. Переменная облачность, днем кратковременный дождь, грозы. Возможен град.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что мощный град побил урожай в кузбасском селе.

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