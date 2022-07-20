Грозы и град обрушатся на Кузбасс 21 июля

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, завтра, 21 июля, на территории Кузбасса ожидаются осадки. Днем по всей области пройдут кратковременные дожди, грозы. Местами выпадет град. Ночью эти же явления могут отмечаться местами. Кроме того, в утреннее и ночное время на некоторые территории опустится туман.

Напомним, ранее град уничтожил урожай кузбассовцев, а также испугал кемеровчан. Жители Новокузнецка сняли на камеру потоп, возникший после дождя.

Синоптики высказались об июльском граде в Кемеровской области. Более подробный прогноз погоды от специалистов на ближайшие дни приводила редакция AVOKADO.