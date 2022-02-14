Громкий вой сирен раздастся в Новокузнецке

В среду и четверг, 16 и 17 февраля в Новокузнецке пройдет ежемесячной проверка системы централизованного оповещения населения. Отмечается, что процедуру утвердил глава города Сергей Кузнецов.
Сирены будут включены с 10:00 до 14:00.
Известно, что в предстоящую среду проверка пройдет в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах, а в четверг – в Заводском и Новоильинском. Представители экстренных служб обратились к новокузнечанам с просьбой не паниковать и сохранять спокойствие во время тестирования.
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