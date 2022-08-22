Громкий шум в центре города напугал кемеровчан

Сегодня, 22 августа, в редакцию интернет-журнала AVOKADO обратилась кемеровчанка, которая услышала шум в центре областной столицы. Горожанка также поделилась видеозаписью, на которой слышны громкие звуки невыясненного происхождения.
‒ Мы испугались, никогда подобного не слышали. Сняла видео около 12:30, ‒ рассказала жительница кузбасской столицы журналисту AVOKADO.
По информации специалистов Сибирской генерирующей компании, звуки исходят от кемеровской ГРЭС.
‒ ...идет настройка клапанов одного из котлоагрегатов. Поэтому немного шумит, ‒ объяснили специалисты в официальном telegram-аккаунте СГК Кузбасс.
Представители компании принесли кемеровчанам извинения за шум.
Видео: AVOKADO
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