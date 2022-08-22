+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Громкий шум в центре города напугал кемеровчан

0
Фото:  

Жители кузбасской столицы взволновались из-за звуков, распространявшихся в Центральном районе.

Сегодня, 22 августа, в редакцию интернет-журнала AVOKADO обратилась кемеровчанка, которая услышала шум в центре областной столицы. Горожанка также поделилась видеозаписью, на которой слышны громкие звуки невыясненного происхождения.

‒ Мы испугались, никогда подобного не слышали. Сняла видео около 12:30, ‒ рассказала жительница кузбасской столицы журналисту AVOKADO.

По информации специалистов Сибирской генерирующей компании, звуки исходят от кемеровской ГРЭС.

‒ ...идет настройка клапанов одного из котлоагрегатов. Поэтому немного шумит, ‒ объяснили специалисты в официальном telegram-аккаунте СГК Кузбасс.

Представители компании принесли кемеровчанам извинения за шум.

Видео: AVOKADO

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39366

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined