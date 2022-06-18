"Громкий" промоутер лишил покоя новокузнечан

1
Фото:  

Нарушающий тишину молодой человек попал в поле зрение правоохранителей в южной столице Кузбасса.

О "громком" промоутере сообщили жители одного из домов, расположенных на проспекте Кузнецкстроевском в Новокузнецке. Горожане рассказали полицейским, что молодой человек рекламирует магазин, используя громкоговоритель.


Участковый разъяснил 21-летнему новокузнечанину, что тот своими действиями нарушает закон. Примечательно, что ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок. В отношении нарушителя был составлен протокол по ч. 6 ст. 30 КоАП РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Теперь молодому человеку грозит штраф в размере до 3 000 рублей.


Правоохранители также напомнили, что закон запрещает шуметь по выходным и в нерабочие праздничные дни, а также в будни с 22:00 до 08:00. При этом ремонтные работы в многоквартирных домах запрещено вести уже с 20:00.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37316

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined