О "громком" промоутере сообщили жители одного из домов, расположенных на проспекте Кузнецкстроевском в Новокузнецке. Горожане рассказали полицейским, что молодой человек рекламирует магазин, используя громкоговоритель.

Участковый разъяснил 21-летнему новокузнечанину, что тот своими действиями нарушает закон. Примечательно, что ранее горожанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичный проступок. В отношении нарушителя был составлен протокол по ч. 6 ст. 30 КоАП РФ, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Теперь молодому человеку грозит штраф в размере до 3 000 рублей.

Правоохранители также напомнили, что закон запрещает шуметь по выходным и в нерабочие праздничные дни, а также в будни с 22:00 до 08:00. При этом ремонтные работы в многоквартирных домах запрещено вести уже с 20:00.