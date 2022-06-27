Жители Междуреченска рассказали, что ведущаяся напротив жилых домов стройка мешает им отдыхать. Горожане заявили, что проблема заключается в том, что работы ведутся ранним утром и поздним вечером, причем даже в выходные дни.

‒ По закону шумные работы в выходные дни запрещено (точнее не громче 45 дБ). Но они не шумные работы делают в будни, а шумные в выходные, ‒ возмутились кузбассовцы, сопроводив свои слова видеозаписью.

На обращение отреагировали представители мэрии Междуреченска. Они рассказали, что передали информацию в отдел промышленности, строительства и природных ресурсов АМГО для проведения обследования и проверки указанных горожанами фактов.