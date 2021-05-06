Громкая реклама похоронных услуг в парке аттракционов встревожила новокузнечан

Съемка, которую жители Новокузнецка сделали в парке Гагарина, оказалась в Сети. Судя по записи, взрослые с детьми во время прогулки по зоне отдыха вынуждены слушать рекламу ритуальных услуг, звучащую по громкоговорителю через систему оповещения. В частности, потенциальным клиентам компании предлагался широкий выбор памятников.

В администрации самого парка ситуацию прокомментировали. С их слов, отдельной рекламной или музыкальной рубки там не имеется, соответственно посетители слышат ту же рекламу, которая транслируется по радио на той или иной волне.