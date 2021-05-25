Гришковец уточнил неоднозначно воспринятые высказывания о родном Кемерове

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Российский драматург, театральный режиссер, киноактер и писатель Евгений Гришковец объяснил свои высказывания о кузбасской столице, которые озадачили публику.

Известный деятель культуры рассказал в новом интервью о причинах недопонимания, возникшего после его высказываний о родном Кемерове. В декабре прошлого года Гришковец высказался о кемеровских школах, где ему трудно было учиться из-за особенностей психики.


Теперь уроженец кузбасской столицы подчеркнул, что его слова начали использовать без контекста целого высказывания для кричащих заголовков.

– Я имел в виду, что даже я, уже уехавший из Кемерова, в сущности, не имею права судить о том, как здесь живется, потому что я уехал. Я что горжусь тем, что я уехал? Нет, я не горжусь, никогда этим не гордился. Но я полагаю, тем, что я делаю, тем, что я пишу книги о Кемерове, я остаюсь со своим городом, – рассказал Гришковец.

Ранее писатель рассказал, что учеба в школе давалась ему с трудом из-за дислексии.

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