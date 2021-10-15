Григорий Лепс перенес концерты в Кузбассе на следующий год

Накануне стало известно, что Григорий Лепс не выступит в октябре этого года в Кемерове и Новокузнецке. Причиной этому стали ограничения, действующие в регионе в связи с коронавирусной инфекцией.
‒ Мы вынуждены сообщить о переносе концертов Григория Лепса в Новосибирске (11.10.2021), Новокузнецке (15.10.2021) и Кемерово (17.10.2021) на февраль 2022 года в связи с распоряжением губернатора, ‒ сообщается на официальном сайте певца.
Отмечается, что уже купленные билеты останутся действительными.
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