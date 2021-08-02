Грибник потерялся в кузбасском лесу

В ходе поисковых мероприятий, организованных специалистами экстренных служб, 30 июля был найден его автомобиль. Транспорт располагался близ кладбища в поселке Тенеш. Спасатели отправились в населенный пункт с полицейскими, однако разыскиваемого там найти не удалось.

Повторный выезд поисковики совершили на следующий день – 31 июля. Тогда спасатели осмотрели территорию рядом с поселком Каз. Там же в лесу пропавший и был найден с травмой бедра. Выяснилось, что в лесном массиве он заблудился. Поняв это, он решил, что сможет определить свое местоположение, взобравшись на дерево, но упал с него, из-за чего и получил телесное повреждение.

В Агентстве по защите населения и территории Кузбасса также уточнили, что таким кузбассовца переместили до кареты «скорой» и передали медикам.