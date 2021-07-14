Граждане Узбекистана и Таджикистана попытались провезти в Кемерово более 60 килограммов насвая

0
Фото:  

105 нарушений таможенного законодательства было зафиксировано в аэропорту кузбасской столицы за первое полугодие 2021 года. Больше всего их оказалось в области запретов и ограничении при ввозе товаров для личного пользования.

В основном, как отметил пресс-секретарь Кемеровской таможни, предметом указанного количества правонарушений стали насвай, а также продукты питания.


Таким образом, в ходе таможенного контроля международного авиарейса, прибывшего в Кузбасс из Узбекистана, было выявлено два факта недекларирования табачной продукции, общий вес которой составил 8 килограммов. При этом нормой считается 250 граммов в расчете на одно совершеннолетнее физлицо. Проведенная впоследствии экспертиза дала понять, что была эта продукция насваем. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).


Всего же с начала 2021 года в аэропорту Кемерова были изъяты 60 килограммов насвая. Провезти его в Кузбасс пытались граждане Узбекистана и Таджикистана. Также нарушители таможенного законодательства пытались ввезти в Кемеровскую область фрукты, овощи, орехи, мед и мясо без заводской упаковки и ножи. Из-за нарушений было возбуждено 80 дел по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию в Российскую Федерацию) и 6 дел по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).


В таможне также напомнили, что приезжающие в Россию физлица могут провозить с собой для личного пользования продукцию растительного и животного происхождения только в заводской упаковке. Есть весовые ограничения – не более 5 килограммов на одного человека. Есть и запреты: ввозить нельзя семена, семенной, посадочный материал, а также картофель запрещен.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27027

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined