Граждане Узбекистана и Таджикистана попытались провезти в Кемерово более 60 килограммов насвая

В основном, как отметил пресс-секретарь Кемеровской таможни, предметом указанного количества правонарушений стали насвай, а также продукты питания.

Таким образом, в ходе таможенного контроля международного авиарейса, прибывшего в Кузбасс из Узбекистана, было выявлено два факта недекларирования табачной продукции, общий вес которой составил 8 килограммов. При этом нормой считается 250 граммов в расчете на одно совершеннолетнее физлицо. Проведенная впоследствии экспертиза дала понять, что была эта продукция насваем. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Всего же с начала 2021 года в аэропорту Кемерова были изъяты 60 килограммов насвая. Провезти его в Кузбасс пытались граждане Узбекистана и Таджикистана. Также нарушители таможенного законодательства пытались ввезти в Кемеровскую область фрукты, овощи, орехи, мед и мясо без заводской упаковки и ножи. Из-за нарушений было возбуждено 80 дел по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию в Российскую Федерацию) и 6 дел по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

В таможне также напомнили, что приезжающие в Россию физлица могут провозить с собой для личного пользования продукцию растительного и животного происхождения только в заводской упаковке. Есть весовые ограничения – не более 5 килограммов на одного человека. Есть и запреты: ввозить нельзя семена, семенной, посадочный материал, а также картофель запрещен.