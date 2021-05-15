Границы еще пяти стран будут открыты для перелетов из России в мае

Как стало известно из сообщения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в России с 25 мая вновь появится возможность вылететь в пять стран, авиасообщение с которыми ранее было закрыто.

Решение обусловлено эпидемиологической ситуацией, наблюдающейся в отдельных странах мира.

- Исландия (Москва – Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва – Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва – Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва – Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва – Джидда три раза в неделю; Грозный – Джидда один раз в неделю; Махачкала – Джидда один раз в неделю), - сообщается в публикации на сайте оперативного штаба России.

Помимо того, отмечается, что будет увеличено и количество некоторых регулярных рейсов, а именно – полеты в Южную Корею, Финляндию и Японию. Количество рейсов увечится уже 25 мая.