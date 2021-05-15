Границы еще пяти стран будут открыты для перелетов из России в мае

0
Фото:  

Рейсы до Исландии, Мальты, Мексики, Португалии и Саудовской Аравии снова появятся в России. Авиасообщения с указанными странами будет восстановлено до конца мая.

Как стало известно из сообщения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в России с 25 мая вновь появится возможность вылететь в пять стран, авиасообщение с которыми ранее было закрыто.


Решение обусловлено эпидемиологической ситуацией, наблюдающейся в отдельных странах мира.

- Исландия (Москва – Рейкьявик два раза в неделю); Мальта (Москва – Валлетта два раза в неделю); Мексика (Москва – Канкун три раза в неделю); Португалия (Москва – Лиссабон три раза в неделю); Саудовская Аравия (Москва – Джидда три раза в неделю; Грозный – Джидда один раз в неделю; Махачкала – Джидда один раз в неделю), - сообщается в публикации на сайте оперативного штаба России.

Помимо того, отмечается, что будет увеличено и количество некоторых регулярных рейсов, а именно – полеты в Южную Корею, Финляндию и Японию. Количество рейсов увечится уже 25 мая.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25089

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined