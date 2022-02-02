Грандиозное симфоническое шоу "VIOLATOR TECHNO SYMPHONY" состоится в Филармонии Кузбасса

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Государственная Филармония Кузбасса приглашает на музыкальное воссоздание исторического выступления Depeche Mode с интеграцией Губернаторского симфонического оркестра.

Событие состоится в понедельник, 21 февраля, в 19:00


"VIOLATOR TECHNO SYMPHONY"
DEPECHE MODE TOP HITS
C СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ
Самое ожидаемое симфоническое шоу наступившего года!

Шоу VIOLATOR TECHNO SYMPHONY– это музыкальное воссоздание исторического выступления Depeche Mode в концертном турне под названием WorldViolationTour и импровизация с игрой и интеграцией Губернаторского симфонического оркестра (дирижер Василий Шульга). Все хиты легендарного альбома, а также специальная Bonuspart всех лучших композиций Depeche Mode на сцене филармонии.


К 1989 году на музыкальном Олимпе группа Depeche Mode прочно заняла позиции известной, культовой и знаменитой. Но после выпуска своего седьмого альбома VIOLATOR "Нарушитель" группа стала великой. Альбом стал наиболее известной и коммерчески успешной работой коллектива: "В этом идеально сформированном вакууме нет ни одного лишнего звука, песни здесь как яркие звезды в черном небе или серебряные запонки на мягкой, черной кожаной куртке".


16+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Да!
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